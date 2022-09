Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман обсудил с министром экономики Микаилом Джаббаровым развитие сотрудничества между странами.

Как передает Report, об этом посол написал на странице в Twitter.

"Германия и Азербайджан являются крепкими экономическими партнерами", - отметил он.

Дипломат поблагодарил министра М. Джаббарова за плодотворную встречу.