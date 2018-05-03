Посол Франции: В Азербайджане будут производиться французские вина на экспорт

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше дала интервью Report.

- В каких областях экономики Франция планирует расширить сотрудничество с Азербайджаном?

- Многие французские предприниматели заинтересованы в азербайджанском рынке и регулярно посещают Баку для изучения различных возможностей для бизнеса. Азербайджан по географическому положению имеет большое преимущество в установлении связей между европейскими, российскими и центральноазиатскими рынками. Очевидно, что объявленные правительством реформы, особенно в области налоговой политики, повлияют на потенциальный интерес французских и международных инвесторов к Азербайджану.

- Азербайджан хочет изучить французский опыт в сельском хозяйстве. В этом направлении был проведен ряд встреч. На каком уровне находится сотрудничество на данный момент, и есть ли какие-либо новшества в сотрудничестве в аграрном секторе между двумя странами?

- Франция как крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции, имеющая большой опыт в пищевой промышленности и органическом сельском хозяйстве, проявляет все больший интерес к сельскохозяйственному сектору Азербайджана. Здесь начала действовать французская компания Richel, специализирующаяся на тепличных технологиях. Представители ряда французских компаний, специализирующихся на виноградарстве и садоводстве, посетили Баку в мае 2017 года для участия в Caspian Agro, где на церемонии открытия присутствовали президент Алиев и его супруга Мехрибан Алиева. В этом месяце состоится открытие виноградников Shirvan Wines, которые созданы в сотрудничестве с французским экспертом по виноделию Жаном Монтане, посольство примет участие в церемонии. Из полученного с этих виноградников урожая будут произведены французские вина на экспорт.

- В настоящее время в Азербайджане действует около 40 французских компаний. Каков потенциал роста данного показателя?

- Французские компании занимают важные места в таких отраслях экономики Азербайджана как энергетика (TOTAL), транспорт (ALSTOM, THALES, IVECO, SYSTRA), окружающая среда (SUEZ, CNIM), сельское хозяйство и пищевая промышленность (LACTALIS, DANONE), туризм (ACCOR), аэронавтика и космическая промышленность (AIRBUS, THALES), а также инвестиционный банкинг (SOCIETE GENERALE). К примеру, в соответствии с ранее подписанным договором между Азербайджаном и французскими компаниями, компания THALES внедрит передовые технологии в Центре эффективности использования воздушного пространства, стратегии и развития Азербайджана (ASEC) и Международном аэропорту Гейдар Алиев. ALSTOM поставит 50 локомотивов для азербайджанского сегмента железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Первые поставки осуществлены в конце прошлого года. SOCAR и TOTAL являются партнерами в области добычи природного газа, включая эксплуатацию газоконденсатного месторождения "Абшерон". Франция также поддерживает проект "Южный газовый коридор", и одним из ключевых покупателей поставляемого через этот коридор газа будет ENGIE.

- Хотят ли французские компании действовать в Зоне свободной торговли Азербайджана?

- Французские компании внимательно следят за транспортными проектами в Азербайджане. Цель Азербайджана - стать региональным транспортно-логистическим центром. Для Азербайджана важно использовать лучшие технологии для обеспечения высокой безопасности и надежности своих транспортных сетей и систем. Для эффективной разработки "регионального центра" необходимо устранить некоторые старые технологии и стандарты.

Нет сомнений в том, что французские компании готовы увеличить свое участие в любом движении по диверсификации экономики, инициированном правительством Азербайджана. После того, как президент Ильхам Алиев начал экономические реформы для развития ненефтяного сектора, все большее число малых и средних французских предприятий заинтересованы в возможностях, предлагаемых азербайджанским рынком.

- Когда состоится следующее заседание Совместной экономической комиссии Азербайджан-Франция?

- 3 декабря 2016 года в Париже состоялось 8-е заседание Совместной экономической комиссии между Азербайджаном и Францией с участием бывшего госсекретаря Франции по внешней торговле Матиаса Фекла и министра финансов Азербайджана Самира Шарифова. Следующее заседание комиссии, скорее всего, состоится в этом году в Баку.