Посол Франции: Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ "Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны".

Как сообщает Report, об этом заявила посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез на встрече с делегацией Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

В ходе встречи были затронуты перспективы расширения азербайджано-французского информационного сотрудничества в рамках Caspian European Club (Caspian Business Club), Caspian American Club и Caspian Energy International Media Group. Посол выразила заинтересованность в участии французских компаний в Caspian Energy Forum Baku – 2017 и отметила его информационную важность.

По словам посла Франции, отношения между Францией и Азербайджаном развиваются на протяжении многих лет, в настоящее время согласовано около десятка соглашений и документов между городами и регионами двух стран.

"Подтверждением тому стало подписание в декабре Административной договоренности между министерством иностранных дел Франции и министерством экономики Азербайджана, направленной на поддержку местных связей", - сказала посол, отметив, что "сотрудничество заключается в обмене опытом и совместными инициативами в различных сферах, начиная от образования и культуры, и заканчивая виноделием и сельскохозяйственными проектами".

Говоря о торговых отношениях, Аурели Бушез отметила, что ЕС является основным торговым партнером Азербайджана и одним из важнейших инвесторов. По ее словам, "расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать и реформировать экономику страны, а также будет способствовать стабильному росту, что, в свою очередь, должно способствовать развитию сотрудничества с французскими компаниями, а также компаниями других европейских стран посредством поощрения конкурентной деловой среды и поддержки текущих и планируемых реформ Азербайджана, которые мы приветствуем".

Как отметила посол Аурелия Бушез, "Франция поддерживает политику ЕС по диверсификации маршрутов и поставок энергоносителей как важного элемента европейской энергетической безопасности. По ее словам, Азербайджан, расположенный на пересечении маршрутов "Восток-Запад" и "Север-Юг", играет ключевую роль в этом отношении, в частности, посредством "Южного газового коридора".