Посол ЕС: Средний коридор очень актуален в настоящее время

В Азербайджане действуют около 400 европейских компаний.
Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил журналистам.
"Инвесторы активно знакомятся с бизнес-средой Азербайджана, потенциал сотрудничества в этой сфере огромный", - добавил посол.
По его словам, проект "Средний коридор" очень актуален сейчас и является хорошей возможностью для укрепления связей между странами.
"В этом ключе также важно учитывать безопасность в регионе", - добавил он.
Посол также отметил, что ЕС готовит бизнес-отчет об инвестиционном климате Азербайджана.