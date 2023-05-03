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Посол ЕС: Средний коридор очень актуален в настоящее время

Посол ЕС: Средний коридор очень актуален в настоящее время В Азербайджане действуют около 400 европейских компаний.
Бизнес
3 мая 2023 г. 13:09
Посол ЕС: Средний коридор очень актуален в настоящее время

В Азербайджане действуют около 400 европейских компаний.

Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил журналистам.

"Инвесторы активно знакомятся с бизнес-средой Азербайджана, потенциал сотрудничества в этой сфере огромный", - добавил посол.

По его словам, проект "Средний коридор" очень актуален сейчас и является хорошей возможностью для укрепления связей между странами.

"В этом ключе также важно учитывать безопасность в регионе", - добавил он.

Посол также отметил, что ЕС готовит бизнес-отчет об инвестиционном климате Азербайджана.

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Версия на английском языке EU envoy: Middle Corridor very relevant now
Версия на азербайджанском языке Aİ səfiri: “Orta Dəhliz hazırda çox aktualdır”

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