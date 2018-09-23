Посол ЕС: Нахчыван обладает большим потенциалом для увеличения экспорта своих товаров

Нахчыван. 23 сентября. REPORT.AZ/ В рамках Дней Европейского союза в Нахчыване состоялся бизнес форум.

Как сообщает Report, главы и представители аккредитованных в Азербайджане дипмиссий стран ЕС ознакомились с продукцией, производимой предприятиями Нахчыванской Автономной Республики, а также его экономическим потенциалом, провели встречу с местными предпринимателями.

Министр экономики Нахчыванской Автономной Республики Фамиль Сеидов рассказал о достигнутых успехах в развитии предпринимательства. По его словам, в Автономной Республике действуют 1022 предприятий, в том числе малых и средних хозяйств, в сфере сельского хозяйства, продовольствия, промышленности, производства строительных материалов и др . Число предприятий год от года растет, 89 процентов предприятий приходится на частный сектор.

Министр экономики отметил, что несмотря на продолжающуюся блокаду, в Нахчыванской Автономной Республике продолжает развиваться инфраструктура, открываются новые рабочие места. За 23 года в Нахчыванскую Автономную Республику было вложено 8,5 млрд. манат инвестиций.

60 процентов энергетической мощности Нахчывана составляют альтернативные, возобновляемые источники энергии.

Ф. Сеидов отметил, что нахчыванская продукция экспортируется в ряд стран, в том числе в Турцию, Россию, Грузию, ОАЭ, Ирак и др.

Глава делегации ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас в свою очередь напомнил, что Евросоюз является главным торговым партнером, крупнейшим инвестором, а также самым крупным экспортным рынком для Азербайджана. Посол сказал, что был впечатлен сегодняшней презентацией предприятий, которая показала, что рынок Нахчывана полностью самодостаточен, и потому дальнейшим приоритетом развития экономики Автономной Республики может стать расширение экспорта.

По его словам, Нахчыван обладает большим потенциалом для увеличения географии экспорта своих товаров:

"В настоящее время ваш экспорт охватывает в основном соседние страны. Я был рад увидеть что латвийские лаборатории сертификации уже функционируют здесь. Вы упомянули примеры экспорта нахчыванской продукции в некоторые европейские страны, но объемы экспорта могут быть и больше. Страны Европы обладают необходимым опытом и знаниями, чтобы помочь увеличить этот экспорт".

Посол ЕС отметил, что для увеличения экспорта важен опыт и стандарты Всемирной торговой организации.