Посол: Динамика торговых показателей России и Азербайджана - одна из лучших среди стран СНГ

Баку.14 июля. REPORT.AZ/ "Несмотря на не самую лучшую ситуацию и слабую конъюнктуру на мировом рынке в 2013 году товарооборот между Россией и Азербайджаном достиг исторического максимума – 3,6 млрд. долларов США. Рост составил 5 процентов. Динамика торговых показателей была одной из лучших среди стран СНГ".

Как сообщает REPORT со ссылкой на сообщение посольства России в Азербайджане, об этом заявил посол России в этой стране Владимир Дорохин на торжественной церемонии вручения премии "Прогресс".

Посол подчеркнул, что за минувшее с 2004 г. десятилетие объем торговли вырос в 4,7 раза, т.е. ежегодные темпы прироста в среднем составили более 30 процентов.

По статистическим данным, Россия занимает четвертое место среди внешнеторговых партнеров Азербайджана.

В. Дорохин отметил, что приток денежных переводов из России в Азербайджан в 2013 году увеличился, по данным Росстата России, на 9 процентов и составил 1,34 млрд.долларов, что добавляет порядка 2 процента к годовому объему ВВП Азербайджана.

По его словам, за истекшие месяцы 2014 года в налоговых органах Азербайджана зарегистрировано 19 компаний с российским капиталом. Всего же в этом реестре – около 300 предприятий.

Посол заявил, что Азербайджан и Россия сумели наладить активное торговое сотрудничество и намерены продолжать его развивать. "Речь идет о налаживании новых форм кооперации, которая в разы может увеличить экспорт азербайджанской сельхозпродукции в Россию. В Москве и Баку существуют эффективно работающие инвестиционные фонды, сотрудничество между которыми, в т.ч. в третьих странах, могут принести многомиллионный эффект. Новой страницей стало недавнее создание совместного предприятия между «SOCAR» и «Роснефти», являющейся крупнейшей в мире нефтяной компанией" - отметил посол.

По его словам, после многолетних переговоров Россия и Азербайджан приближаются к подписанию соглашения о поощрении и взаимном защите капиталовложений. В ближайшее время будет подписано также межправительственное соглашение, по которому Азербайджан за символическую цену – 1 рубль в год – получит павильон на территории ВДНХ.

Учрежденная в 2007 г. посольством и Торговым представительством России в Азербайджане совместно с Азербайджано-Российской Палатой делового сотрудничества премия "Прогресс" является признанием достижений, вклада бизнес-структур, средств массовой информации, деятелей культуры в развитие азербайджано-российских отношений.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Азербайджано-Российской Палаты делового сотрудничества И.Гусейнов, представители Торгпредства России, деловых кругов, деятели культуры Азербайджана.