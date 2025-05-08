Посол Бельгии в Азербайджане: Возможно участие бельгийских компаний в инфраструктурных проектах в Карабахе

17:01

Азербайджан и Бельгия обсудили перспективы взаимной торговли и инвестиционных возможностей в ненефтяном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Данные вопросы обсуждались на встрече исполнительного директора AZPROMO Юсифа Абдуллаева с послом Бельгии в Азербайджане Жюльеном де Фрепоном.

Стороны подчеркнули, что встречи с бельгийской стороной в мае прошлого года в Брюсселе и в феврале этого года в Баку будут способствовать развитию взаимных экономических отношений между двумя странами.

Посол подчеркнул наличие большого потенциала для расширения торгово-экономического партнерства между Бельгией и Азербайджаном, высоко оценил перспективы сотрудничества в торговле, инвестициях, фармацевтики, транспорте и логистики. Он добавил, что бельгийские компании могут принять участие в реализации инфраструктурных проектов в Карабахском регионе.