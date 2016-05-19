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    Посол Азербайджана обсудит с итальянскими предпринимателями вопросы развития торгового сотрудничества

    Сенатор Джанлука Кастальди: Азербайджан является молодой страной, которая имеет желание, интерес и потенциал, чтобы расти и развиваться

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде 20 мая посетит город Васто и встретится с сенатором Джанлука Кастальди, сообщает Report со ссылкой на итальянское издание Chieti Today.

    "Азербайджан является молодой страной, которая имеет желание, интерес и потенциал, чтобы расти и развиваться", - сказал сенатор в преддверии визита азербайджанского дипломата.

    Сообщается, что в ходе визита посол намерен встретиться с представителями ряда местных компаний для обсуждения взаимодействия и налаживания двусторонних связей.

    Как отметил сенатор, подобный визит и встреча с бизнесменами откроет выход на международные рынки, будет поощрять контакты и взаимное сотрудничество между компаниями обеих стран, как крупных, так и мелких, и средних, создаст возможности для развития молодых предпринимателей.

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