Посол Азербайджана обсудит с итальянскими предпринимателями вопросы развития торгового сотрудничества

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде 20 мая посетит город Васто и встретится с сенатором Джанлука Кастальди, сообщает Report со ссылкой на итальянское издание Chieti Today.

"Азербайджан является молодой страной, которая имеет желание, интерес и потенциал, чтобы расти и развиваться", - сказал сенатор в преддверии визита азербайджанского дипломата.

Сообщается, что в ходе визита посол намерен встретиться с представителями ряда местных компаний для обсуждения взаимодействия и налаживания двусторонних связей.

Как отметил сенатор, подобный визит и встреча с бизнесменами откроет выход на международные рынки, будет поощрять контакты и взаимное сотрудничество между компаниями обеих стран, как крупных, так и мелких, и средних, создаст возможности для развития молодых предпринимателей.