Посол Азербайджана: Портовая инфраструктура, логистика и ВИЭ - новые направления для взаимодействия с Нидерландами

Посол Азербайджана: Портовая инфраструктура, логистика и возобновляемая энергетика - новые направления для взаимодействия с Нидерландами

Азербайджан и Нидерланды для укрепления двустороннего сотрудничества намерены сосредоточить внимание на реализации совместных проектов в сферах расширения морского порта, судостроения, транспорта, инфраструктуры и логистики.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде сказал в интервью изданию The Holland Times.

По словам дипломата, экономическое сотрудничество играет ключевую роль в отношениях между Азербайджаном и Нидерландами, которые демонстрируют устойчивую динамику в сферах торговли, инвестиций и совместной деятельности.

"По состоянию на 2024 год в Азербайджане действуют около 130 голландских компаний. Голландские инвестиции в Азербайджан составляют около $1,5 млрд, в основном в ненефтяных секторах, что соответствует стратегической цели Азербайджана по диверсификации экономики. Азербайджанские инвестиции в Нидерланды превышают $2,5 млрд. Двусторонняя торговля увеличилась на 60% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, что отражает рост импорта промышленных товаров и технологий из Нидерландов, а также рост экспорта энергоносителей из Азербайджана", - сказал он.

По его словам, сельское хозяйство и управление водными ресурсами являются важными сферами сотрудничества. Голландский опыт в устойчивом сельском хозяйстве, тепличных технологиях и управлении водными ресурсами способствовал модернизации сельскохозяйственного сектора Азербайджана. Это сотрудничество может повысить продовольственную безопасность и производительность. "Учитывая внимание Азербайджана к экологической устойчивости, голландские компании также участвуют в проектах по восстановлению водных ресурсов. В 2024 году министр сельского хозяйства Азербайджана посетил Нидерланды для углубления сотрудничества в этих областях", - отметил он.

Посол подчеркнул, что расположение Азербайджана делает страну ключевым транзитным узлом между Европой и Азией, играя ключевую роль в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор).

"Голландские компании приняли участие в инженерных работах в порту Баку, повысив его возможности как мультимодального узла. Будущие проекты будут сосредоточены на расширении морского порта, судостроении, транспорте, инфраструктуре и логистике. Учитывая стремление Азербайджана увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе, существует значительный потенциал для сотрудничества с голландскими компаниями в области ветроэнергетики, солнечной энергетики и других возобновляемых источников энергии", - заявил Мамед Ахмедзаде.

Кроме того посол Азербайджана в Амстердаме также призвал голландские экспортно-ориентированных производителей инвестировать в свободную экономическую зону Алят.