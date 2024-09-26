Посол: Азербайджан вступил в новый этап в сфере управления водными ресурсами

10:58

Азербайджан вступил в новый этап в сфере управления водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом сказала посол Нидерландов в Азербайджане Поулин Эйзема, выступая на Каспийском водном инновационном форуме.

Эйзема отметила, что Азербайджан - страна с удивительно красивой природой, богатыми природными ресурсами, культурой: "Как и многие другие страны, Азербайджан сталкивается с серьезными проблемами в управлении водными ресурсами. Нидерланды, имеющие многовековой опыт управления водными ресурсами, сталкивалась с аналогичными проблемами. Наша страна также научилась развивать управление водными ресурсами".

Она добавила, что нидерландские компании принимают участие в сегодняшнем мероприятии: "Эти компании предоставляют инновационные решения в области управления водными ресурсами. Нидерландские компании готовы поделиться этим опытом с Азербайджаном. Сегодня в рамках форума одна из панелей будет посвящена опыту Нидерландов”.