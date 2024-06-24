Посол: Азербайджан ожидает роста товарооборота с Египтом по итогам 2024 года

Азербайджанские строительные компании заинтересованы в инвестировании в сферу строительства Египта.

Азербайджанские строительные компании заинтересованы в инвестировании в сферу строительства Египта.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов в интервью египетскому изданию “Аль-Ахрам”.

“Есть огромный экономический потенциал [для развития сотрудничества между Азербайджаном и Египтом]. По нашей статистике в 2023 году товарооборот достиг чуть более 13 млн долларов США. Мы ожидаем некоторого увеличения в 2024 году”, - сказал дипломат.

Он добавил, что в ходе недавних переговоров в Каире президенты Азербайджана и Египта Ильхам Алиев и Абдул-Фаттах Ас-Сиси подчеркнули необходимость расширения двухсторонних связей и их активизации в таких областях, как фармацевтика, логистика, транспорт, строительство, нефть и газ, зеленая энергетика, а также важность организации обмена опытом, знаниями и технологиями.

“[Нам] интересно изучить опыт Египта в строительстве “умных” городов и деревень. Сейчас в Азербайджане, после освобождения оккупированных земель, мы начали строить умные города и села. Азербайджанские строительные компании также заинтересованы в инвестировании в эту сферу в Египте. Верим, что после последнего визита интенсивность общения между коммерческими и государственными структурами придаст новый импульс сотрудничеству”, - заявил Полухов.

Он также указал на наличие потенциала для деятельности египетских строительных компаний на "новых рынках Азербайджана" и в фармацевтической промышленности страны.

"Наша главная задача сейчас – организовать очередное заседание совместной межправительственной комиссии по содействию торговле и инвестициям в Египте", - подчеркнул посол.