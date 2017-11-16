Посол: Азербайджан и Казахстан работают над расширением торгово-экономического сотрудничества

Баку. 16 ноября. REPORT/ Азербайджан и Казахстан работают над расширением торгово-экономического сотрудничества.

Об этом в интервью Report сообщил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев.

Конкретные договоренности в этой сфере были достигнуты в ходе официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан в апреле этого года.

"Я уже встретился с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым. Мы рассмотрели ход реализации договоренностей глав государств Казахстана и Азербайджана, а также обсудили проект Дорожной карты по расширению торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном", - сказал дипломат.

По словам Б.Исабаева, целью данного документа является последовательное расширение торгово-экономических связей, увеличение взаимного товарооборота, внедрение достижений научно-технического прогресса в ведущие отрасли двух стран.

"К слову, президенты поручили правительствам двух стран принять меры по увеличению объема торгового оборота в 2 раза до 2020 года, а также расширить номенклатуру экспортно-импортных поставок", - напомнил посол.

Кроме того, Б.Исабаев сообщил, что провел встречу с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, с которым стороны обсудили повестку дня и возможные сроки проведения очередного заседания межправительственной комиссии, а также обменялись мнениями по вопросам энергетического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном.

"В ближайшее время ожидаем назначения сопредседателя Межправительственной комиссии с азербайджанской стороны. Надеюсь, что до конца года мы проведем ее 14-е заседание", - сказал дипломат.