Посол: Израиль и Азербайджан продолжают наращивать экономическое сотрудничество

Экономические отношения между Азербайджаном и Израилем продолжает развиваться

Экономические отношения между Азербайджаном и Израилем продолжают развиваться.

Как передает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляем ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и израильскую OurCrowd с этим важным сотрудничеством, которое будет способствовать росту обеих наших стран", - говорится в публикации.

Подписано инвестиционное соглашение между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) при министерстве экономики, и ведущей израильской краудфандинговой платформой венчурных инвестиций OurCrowd. Согласно документу, АИК вложится в стартапы OurCrowd, которые могут содействовать развитию экономики страны.