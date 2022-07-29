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Посол: Израиль и Азербайджан продолжают наращивать экономическое сотрудничество

Посол: Израиль и Азербайджан продолжают наращивать экономическое сотрудничество Экономические отношения между Азербайджаном и Израилем продолжает развиваться
Бизнес
29 июля 2022 г. 12:46
Посол: Израиль и Азербайджан продолжают наращивать экономическое сотрудничество
Report / Sultana Ahmadbayli

Экономические отношения между Азербайджаном и Израилем продолжают развиваться.

Как передает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляем ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и израильскую OurCrowd с этим важным сотрудничеством, которое будет способствовать росту обеих наших стран", - говорится в публикации.

Подписано инвестиционное соглашение между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) при министерстве экономики, и ведущей израильской краудфандинговой платформой венчурных инвестиций OurCrowd. Согласно документу, АИК вложится в стартапы OurCrowd, которые могут содействовать развитию экономики страны.

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