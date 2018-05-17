Посол: Азербайджан хочет возобновить поставки сырья для таджикского завода ТALCO

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Позитивные шаги в регионе, потепление политических отношений между соседними странами, которые приведут к понижению транзитных тарифов между Азербайджаном и Таджикистаном дадут надежду на дальнейший рост наших экономических отношений".

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству "Avesta" сказал посол Азербайджана в Таджикистане Гасан Мамедов.

По его словам, отсутствие прямого авиасообщения между Азербайджаном и Таджикистаном создает сложности в развитии экономических отношений: "При этом, особо хотелось отметить роль межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Таджикистаном, которая старается, решает те или иные проблемы. Опыт развития экономики в Азербайджане, в том числе ковроткачество, вызывает большой интерес у таджикской стороны. Кроме этого, у Таджикистана вызвал интерес и «Asan xidmet», который на сегодня является брендом Азербайджана. Азербайджан, в свою очередь, готов поделиться своим достигнутым опытом, это говорит о том, что все проводимые реформы в Азербайджане и политика в области экономики были глубоко продуманными и взвешенными, и сейчас дают положительные результаты".

Посол также выделил сотрудничество в области алюминия в качестве основного показателя двусторонних отношений: "Завод ТALCO, для которого, глинозем, кокс и другие нефтехимические продукты когда то поставлялись из Азербайджана, мы хотим возобновить эти поставки. Сотрудничество в этой области продолжается, и мы его всячески поддерживаем. Сейчас продолжается работа над расширением и укреплением этого сотрудничества".