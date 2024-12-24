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Посол: Азербайджан готов сотрудничать с российскими компаниями в нефтедобывающей сфере

Посол: Азербайджан готов сотрудничать с российскими компаниями в нефтедобывающей сфере Азербайджан готов сотрудничать с российскими компаниями в нефтедобывающей, промышленной и научной сферах.
Бизнес
24 декабря 2024 г. 13:02
Посол: Азербайджан готов сотрудничать с российскими компаниями в нефтедобывающей сфере

Азербайджан готов сотрудничать с российскими компаниями в нефтедобывающей, промышленной и научной сферах.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев заявил журналистам во вторник в Екатеринбурге.

Посол подчеркнул, что у Азербайджана есть "очень хорошая почва, хорошие условия, чтобы активизировать связи и отношения" в нефтедобывающей сфере.

"Безусловно, мы заинтересованы не только в нефтедобывающей и нефтегазовой сфере, но, конечно, по всему спектру. Уральский федеральный округ и Свердловская область - это центральные регионы России с точки зрения промышленности и научного потенциала. По всем направлениям, по которым вы являетесь лидерами в Российской Федерации, мы видим перспективы взаимодействия и сотрудничества", - отметил он.

В Свердловской области к настояшем времени открыто четыре нефтяных месторождения.

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Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan ready to cooperate with Russian companies in oil production
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Azərbaycan neft hasilatı sahəsində Rusiya şirkətləri ilə əməkdaşlığa hazırdır"

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