​Посол Австрии: Азербайджан должен диверсифицировать свою экономику

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в Азербайджанской Республике Аксель Вех принял делегацию Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

Как сообщает Report со ссылкой на Caspian European Club, в ходе встречи были затронуты разносторонние темы сотрудничества в рамках Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian Energy International Media Group, возможности расширения контактов на информационном уровне.

По словам посла Акселя Веха, Южный газовый коридор (ЮГК) - стратегический проект для ЕС: "ЮГК помогает нам в диверсификации поставок газа, но это не единственный проект. К сожалению, в Азербайджан вкладывается небольшой объем австрийских инвестиций. Я считаю, что для инвестиций самое главное их правовая защита".

"Азербайджан должен диверсифицировать свою экономику. Например, страна имеет положительное торговое сальдо в экспорте в Австрию, но данное сальдо основано на нефтегазовых ресурсах. Экспорт нефти и газа в Австрию составляет 92% в товарообороте между нашими странами", - сказал посол.

Посол отметил, что в этой связи "важна диверсификация": "Это сложный процесс, следует сфокусироваться на ненефтяном секторе, например на сельском хозяйстве, превратить Азербайджан в транспортный хаб. Множество австрийских компаний участвуют в различных проектах в Азербайджане. Большинство компаний, с которыми мне приходилось беседовать, выражали свое намерение продолжать свою деятельность в Азербайджане, проявляли желание сотрудничать в долгосрочной перспективе. Я думаю, что это очень хороший показатель, что компании остаются здесь, несмотря на мировой кризис. Могу сказать, что мы заинтересованы в сотрудничестве в секторах сельского хозяйства, туризма, строительства, технологий в экологической сфере, ИКТ и инфраструктуры. Мы стараемся сфокусировать свои усилия в области культуры и в первом полугодии планируем провести Венский бал. Кроме того, крупная австрийская компания проведет ряд спортивных мероприятий".

По его словам, в июне Азербайджан посетит министр сельского хозяйства Австрии. Кроме того, в текущем году Азербайджан посетит новая парламентская группа по дружбе и сотрудничеству между Австрией и Азербайджаном.