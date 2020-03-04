POS-терминалы в домах торжеств: ненужная вещь или необходимость - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Согласно пункту 1.2 "Критериев определения объектов, на которых будут установлены POS-терминалы", утвержденных постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 219 от 4 октября 2012 года, дома торжеств относятся к категории объектов, где установка POS-терминалов обязательна. Вместе с тем, в соответствии с поправками, внесенными в Налоговый кодекс, с 1 января 2020 года отказ от установки POS-терминалов на объектах, подпадающих под категорию обязательных, и отказ от приема безналичных платежей там, где они установлены, предусматривается взыскание штрафа в размере 1000 манатов, если такое имело место впервые за календарный год, 3000 манатов, - если такое было допущено вторично и 6000 манатов при допущении подобного трижды и более раз.

Как сообщили Report в Центре медиа и коммуникаций Министерства налогов, этим в домах торжеств можно будет производить оплату как наличными средствами, так и по безналичному расчету: "Перечень объектов на территории страны, где обязательна установка POS-терминалов, утвержден Кабинетом министров. В него включены и дома торжеств. POS-терминалы устанавливаются банками на основе договора. POS-терминал - это инфраструктура, созданная для безналичных расчетов потребителей. Клиент сам выбирает вид платежа.

К подобного рода услугам относятся не только свадьбы, но также банкеты и корпоративные мероприятия, заказываемые различными компаниями и государственными учреждениями. Зачастую эти услуги оплачиваются в безналичной форме. То есть речь не только о домах торжеств, но и о других хозяйствующих субъектах, которые ведут наличные расчеты с клиентами и в обязательном порядке должны обеспечить установку POS-терминалов. Согласно последним поправкам в Налоговый кодекс, финансовые санкции применяются в случае, если POS-терминалы не установлены там, где их установка обязательна, или в случае отказа от приема безналичных платежей.

Этот шаг не только накладывает ответственность на предпринимателей, но и служит обеспечению прав потребителей. С другой стороны, необходимо учитывать, что Налоговым кодексом предусматриваются льготы для предпринимателей, принимающих платежи посредством POS-терминала. Таким образом, отдавая предпочтение безналичным расчетам, предприниматели получают возможность в том числе сэкономить на выплатах в бюджет".

Report поинтересовался мнением экономиста и представителя столичного Дома торжеств.

Экономист Мехти Бабаев отметил, что оплата посредством POS-терминала выгодна как клиенту, так и предпринимателю:

"Существуют определенные правила по установке и использованию POS-терминалов на территории Азербайджанской Республики. Правилами предусматривается перечень объектов, где установка POS-терминалов обязательна. В этом списке фигурируют и дома торжеств.

Если клиент желает произвести оплату посредством POS-терминала, а владелец противится этому, или если на объекте не установлен POS-терминал, то в соответствии с поправками в Налоговый кодекс с 1 января 2020 года, объект будет оштрафован на довольно крупную сумму. Как административная мера, это вполне допустимо, но применительно к домам торжеств есть определенные аспекты, которые тоже необходимо учитывать. Так, скажем, в дома торжеств обращаются в связи с оказанием ресторанных услуг, или по поводу проведения свадеб или корпоративных мероприятий. Обратившись в дом торжеств о проведении свадеб, гражданин должен внести крупную сумму, а такую сумму граждане как правило не перечисляют на карту. Поэтому и не встречаются факты оплаты услуг домов торжеством посредством POS-терминалов. Кроме того, подчас хозяева свадеб вносят оплату после торжества, и соответственно вынуждены платить наличностью.

Хотя крупные выплаты в домах торжеств не производятся, законом предписана установка POS-терминалов, а значит, эта мера является обязательной к исполнению. Если клиент хочет внести оплату в безналичной форме, то владелец объекта не должен противиться этому. В то же время это станет призывом к общественности об использовании POS-терминалов. Безналичные платежи выгодны как клиенту, так и владельцу объекта. Тем самым будет обеспечено удобство для ведения владельцем объекта учета и отчетности. А для граждан безналичная форма платежа значит избавление от излишних платежей, удобство в оплате и обеспечение безопасности".

Исполнительный директор одного из столичных домов торжеств Бахтияр Фатуллаев отметил, что ему неизвестны случаи, когда свадьба оплачивалась кредиткой:

"Давно известно о необходимости установки POS-терминалов в домах торжеств. Мы открыли банковский счет, установили POS-терминал. В настоящее время в домах торжеств хозяева свадеб расплачиваются собранными на торжестве деньгами. До сих пор никто не обращался об оплате свадебного торжества кредиткой. Но у нас есть опыт приема оплаты за корпоративные мероприятия картой или банковским переводом. То есть мы готовы к этому. Но дело в том, что хозяева свадеб не хранят такие суммы на карточках, как правило, расплачиваясь средствами, собранными на торжестве".