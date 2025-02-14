Porsche сократит почти 2 тыс. рабочих мест в ФРГ на фоне падения спроса на электромобили

Немецкий производитель люксовых автомобилей Porsche объявил о сокращении 1900 рабочих мест к концу десятилетия на своих основных заводах в Штутгарте-Цуффенхаузене и Вайссахе.

Немецкий производитель люксовых автомобилей Porsche объявил о сокращении 1900 рабочих мест к концу десятилетия на своих основных заводах в Штутгарте-Цуффенхаузене и Вайссахе.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, причиной такого решения стали падение спроса на электромобили и сложные геополитические и экономические условия.

Процесс сокращения персонала начался еще в 2024 году, когда истекли 1500 срочных контрактов. Сейчас компания не продлевает еще 500 временных договоров, а 1900 увольнений станут дополнительной мерой. Общая численность персонала Porsche к 2029 году сократится на 15%.

Сотрудникам предложат добровольно покинуть компанию, приняв условия досрочного выхода на пенсию или выходного пособия. Porsche также будет придерживаться "ограничительного подхода" к найму новых работников.

Инвестиции Porsche в электромобили не оправдали ожиданий. Продажи модели Taycan в 2024 году упали на 49%. Компания вынуждена пересмотреть свои цели по производству электрокаров и увеличить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов. Это обойдется Porsche в 800 млн евро.

Общие продажи Porsche в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира, снизились на 28% в годовом исчислении. Компания объясняет это "сохраняющейся сложной экономической ситуацией в регионе". Мировые продажи Porsche сократились на более скромные 3%.

Материнская компания Volkswagen в прошлом году также объявила о масштабных сокращениях персонала и закрытии трех заводов в Германии из-за падения спроса в Китае и конкуренции с дешевыми китайскими автомобилями на европейских рынках.