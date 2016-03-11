Помощник президента: В этом году все недочеты внешнеторговой деятельности будут устранены

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ "Мы хотим сформировать в 2016 году прогрессивную таможенную систему, которая оказала бы поддержку предпринимателям в системе взаимоотношений "государство-предприниматели"".

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана по экономическим реформам Натиг Амиров на мероприятии "Поддержка экономических реформ в Азербайджане Американской торговой палатой".

Н.Амиров отметил, что, за исключением технических проблем, в этом году все недочеты внешнеторговой деятельности будут устранены. По его словам, до конца года в Азербайджане будут проведены значимые реформы в сфере внешней торговли.

"В проводимых по инициативе таможенных органов реформах нашли отражение элементы прозрачности. Электронная система таможенных деклараций будет запущена не позднее апреля. Ожидается внедрение системы "Зеленый коридор". Процедуры массовой проверки машин и товаров будут аннулированы, а вместо них внедрены принятые в международной практике выборочные методы проверки. Будет усовершенствована система таможенного оформления на объектах предпринимательства, предприняты меры по осуществлению процесса таможенного оформления в регионах. В соответствии с указом президента, до 1 мая будут подготовлены планы мероприятий по каждому вопросу", - добавил помощник президента.