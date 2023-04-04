Помощник министра торговли США: Нужно вывести торговое сотрудничество с Азербайджаном на новый уровень

Нужно вывести торговое сотрудничество США и Азербайджана на новый уровень.

Нужно вывести торговое сотрудничество США и Азербайджана на новый уровень.

Как передает Report, об этом помощник министра торговли США по глобальным рынкам и генеральный директор Внешнеторговой службы страны Арун Венкатараман сказал журналистам.

Он отметил, что его визит в Баку направлен на активизацию сотрудничества между странами.

"Мы смогли вернуться к уровню до пандемии. Есть сферы, в которых мы сможем еще более углубить наше сотрудничество. Это сферы сельского хозяйства, логистики и транспорта", - заявил Венкатараман.