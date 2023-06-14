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Пользователи из США, Британии, Германии сообщают о сбоях в работе eBay

Пользователи из США, Британии, Германии сообщают о сбоях в работе eBay Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе eBay.
Бизнес
14 июня 2023 г. 17:07
Пользователи из США, Британии, Германии сообщают о сбоях в работе eBay

Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе eBay.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Жалобы на неполадки в работе сервиса стали поступать днем. О сбоях сообщают пользователи из Великобритании, США, Австралии, Германии и Италии.

В основном пользователи сообщают о неполадках в работе сайта, а также о сбоях в приложении и некоторых проблемах с авторизацией.

eBay Inc. - компания, предоставляющая услуги в области интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.

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Версия на английском языке Users in US, UK, Germany report eBay crashes

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