Польша вводит значительные субсидии на покупку электромобилей

Бюджет программы составляет 500 млн злотых (130 млн долларов США), она будет действовать до 2025 года или до исчерпания средств

В Польше с 12 июля 2021 года начнет действовать программа субсидий для тех, кто покупает электромобиль.

Как передает Report со ссылкой на PAP, программа охватит батарейные (BEV) и водородные (FCEV) электромобили с нулевыми выбросами. Как рассказал заместитель министра по вопросам климата Иренеуш, доплата из средств программы, на которую могут рассчитывать физлица, составляют 18,75 тыс. злотых (4 895 долларов США), а владельцы «карточки большой семьи» — 27 тыс. злотых (7 050 долларов США).

На субсидии могут рассчитывать также компании, организации и органы местного самоуправления. С 12 июля 2021 года возможность подачи заявок откроется только для физических лиц, для остальных — через несколько недель. Бюджет программы составляет 500 млн злотых (130 млн долларов США), она будет действовать до 2025 года или до исчерпания средств.

В 2019 году Mercedes-Benz анонсировал строительство завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в Польше с инвестициями в размере 200 млн евро. А в 2020 году Польша представила национальный электромобильный бренд Izera, показав прототипы кроссовера и хэтчбека, производство которых предполагается начать в 2023 году.

Как сообщалось ранее, первый водородный завод в Польше будет запущен до конца 2021 года.

PKN Orlen объявила о начале процесса выбора подрядчика для строительства своих первых водородных заправочных станций (ВЗС) в Польше. Согласно пресс-релизу, обе ВЗС, которые будут расположены на существующих заправочных станциях Orlen в Познани и Катовице, будут обслуживать автобусы и легковые автомобили.

Группа ORLEN планирует открыть более 100 ВЗС в Центральной Европе.