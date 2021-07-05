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Польша вводит значительные субсидии на покупку электромобилей

Польша вводит значительные субсидии на покупку электромобилей Бюджет программы составляет 500 млн злотых (130 млн долларов США), она будет действовать до 2025 года или до исчерпания средств
Бизнес
5 июля 2021 г. 14:31
Польша вводит значительные субсидии на покупку электромобилей

В Польше с 12 июля 2021 года начнет действовать программа субсидий для тех, кто покупает электромобиль.

Как передает Report со ссылкой на PAP, программа охватит батарейные (BEV) и водородные (FCEV) электромобили с нулевыми выбросами. Как рассказал заместитель министра по вопросам климата Иренеуш, доплата из средств программы, на которую могут рассчитывать физлица, составляют 18,75 тыс. злотых (4 895 долларов США), а владельцы «карточки большой семьи» — 27 тыс. злотых (7 050 долларов США).

На субсидии могут рассчитывать также компании, организации и органы местного самоуправления. С 12 июля 2021 года возможность подачи заявок откроется только для физических лиц, для остальных — через несколько недель. Бюджет программы составляет 500 млн злотых (130 млн долларов США), она будет действовать до 2025 года или до исчерпания средств.

В 2019 году Mercedes-Benz анонсировал строительство завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в Польше с инвестициями в размере 200 млн евро. А в 2020 году Польша представила национальный электромобильный бренд Izera, показав прототипы кроссовера и хэтчбека, производство которых предполагается начать в 2023 году.

Как сообщалось ранее, первый водородный завод в Польше будет запущен до конца 2021 года.

PKN Orlen объявила о начале процесса выбора подрядчика для строительства своих первых водородных заправочных станций (ВЗС) в Польше. Согласно пресс-релизу, обе ВЗС, которые будут расположены на существующих заправочных станциях Orlen в Познани и Катовице, будут обслуживать автобусы и легковые автомобили.

Группа ORLEN планирует открыть более 100 ВЗС в Центральной Европе.

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