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Положительное сальдо внешторгоборота Азербайджана выросло почти на 27%

Положительное сальдо внешторгоборота Азербайджана выросло почти на 27% В январе-июне этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 14,202 миллиарда долларов США.
Бизнес
17 июля 2021 г. 10:33
Положительное сальдо внешторгоборота Азербайджана выросло почти на 27%
Report.az

В январе-июне этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 14,202 миллиарда долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедшие 6 месяцев на экспорт пришлось 8,811 млрд долларов, на импорт - 5,391 млрд долларов внешнеторгового оборота. За последний год экспорт вырос на 14,6%, а импорт - на 8%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в 3,42 млрд долларов. Это на 26,8% больше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 27 %-ə yaxın artıb

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