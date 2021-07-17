Положительное сальдо внешторгоборота Азербайджана выросло почти на 27%

В январе-июне этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 14,202 миллиарда долларов США.

В январе-июне этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 14,202 миллиарда долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедшие 6 месяцев на экспорт пришлось 8,811 млрд долларов, на импорт - 5,391 млрд долларов внешнеторгового оборота. За последний год экспорт вырос на 14,6%, а импорт - на 8%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в 3,42 млрд долларов. Это на 26,8% больше, чем годом ранее.