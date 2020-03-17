Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана возросло на 50%

В январе-феврале Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 5,036 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 5,3% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре внешнеторгового оборота за январь-февраль на долю экспорта пришлось 3,249 млрд долларов США, импорта - 1,787 млрд долларов США. За последний год объем экспорта увеличился на 3,1%, импорта - на 17,5%.

По внешнеторговым операциям образовалось положительное сальдо в размере 1,462 млрд долларов США, что на 48,3% больше аналогичного периода прошлого года.