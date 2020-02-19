Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана возросло

В январе Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 2,851 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 23,8% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре внешнеторгового оборота за январь на долю экспорта пришлось 2,130 млрд долларов США, импорта - 721 млн долларов США. За последний год объем экспорта увеличился на 66,4%, импорта - на 29,5%.

По внешнеторговым операциям образовалось положительное сальдо в размере 1,409 млрд долларов США, что в 5,5 раза больше аналогичного периода прошлого года.