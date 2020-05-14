​Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана возросло

В январе-апреле Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 9,7 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 16,8% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре внешнеторгового оборота за 4 месяца на долю экспорта пришлось 6,3 млрд долларов США, импорта - 3,4 млрд долларов США. За последний год объем экспорта сократился на 11,1%, импорта - на 25,7%.

По внешнеторговым операциям образовалось положительное сальдо в размере 2,9 млрд долларов США, что на 15,1% больше аналогичного периода прошлого года.