Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти на треть

В январе-августе Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 22 901,835 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На экспорт пришлось 13 519,907 млн долларов или 59%, на импорт - 9 381,929 млн долларов или 41% внешнеторгового оборота. Объем экспортных операций в годовом сравнении вырос на 5% или 639,963 млн долларов, импортных – на 36,7% или 518,477 млн долларов.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота сократилось на 31,2%, до 1 878,514 млн долларов.