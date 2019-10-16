Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 30%

В январе-сентябре этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 25,244 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю экспорта пришлось 14,866 млрд долларов, импорта - 10,378 млрд долларов объема внешнеторгового оборота за 9 месяцев. За последний год экспорт увеличился на 4,1%, импорт - на 31,3%.

По внешнеторговым операциям сложилось положительное сальдо в размере 4,488 млрд долларов, что на 29,55% меньше аналогичного периода прошлого года.