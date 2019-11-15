Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 20%

В январе-октябре этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 28,276 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю экспорта пришлось 16,821 млрд долларов, импорта - 11,455 млрд долларов объема внешнеторгового оборота за 9 месяцев. За последний год экспорт увеличился на 5,3%, импорт - на 23,8%.

По внешнеторговым операциям сложилось положительное сальдо в размере 5,366 млрд долларов, что на 20,1% меньше аналогичного периода прошлого года.