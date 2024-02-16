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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана выросло на 51%

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана выросло на 51% В январе текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 2 млрд 986 млн долларов США.
Бизнес
16 февраля 2024 г. 12:03
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана выросло на 51%

В январе текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 2 млрд 986 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 9,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

1 млрд 844 млн долларов США внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а 1 млрд 142 млн долларов США - на импорт. За последний год экспорт снизился на 1,8%, а импорт - на 19,2%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 702 млн долларов, что на 51,3% больше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Positive balance in Azerbaijan's foreign trade turnover up by 51%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində müsbət saldo 51 % artıb

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