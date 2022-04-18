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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в три раза

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в три раза В январе-марте текущего года объем торгового оборота Азербайджана с другими странами составил 10,908 млрд долларов США.
Бизнес
18 апреля 2022 г. 11:00
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в три раза

В январе-марте текущего года объем торгового оборота Азербайджана с другими странами составил 10,908 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 63,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые три месяца этого года 7,981 млрд долларов внешнеторгового оборота пришлись на долю экспорта, 2,927 млрд долларов - на долю импорта. За последний год экспорт увеличился на 92,9%, импорт - на 15,7%.

В результате, во внешнеторговом обороте наблюдалось положительное сальдо на сумму 5,054 млрд долларов, что в 3,1 раза больше в годовом выражении.

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