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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 3 раза

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 3 раза В январе-августе этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами в объеме 35,113 млрд долларов США.
Бизнес
16 сентября 2022 г. 10:04
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 3 раза

В январе-августе этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами в объеме 35,113 млрд долларов США.

Это на 73,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В структуре внешнеторгового оборота 26,245 млрд долларов США пришлось на экспорт, а 8,868 млрд долларов США - на импорт. За последний год экспорт вырос в 2 раза, а импорт - на 20,7%.

В итоге во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 17,376 млрд долларов. Это в 3,1 раза больше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Positive balance of Azerbaijan's foreign trade turnover more than triples
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 3 dəfə artıb

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