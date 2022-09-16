Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 3 раза

В январе-августе этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами в объеме 35,113 млрд долларов США.

В январе-августе этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами в объеме 35,113 млрд долларов США.

Это на 73,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В структуре внешнеторгового оборота 26,245 млрд долларов США пришлось на экспорт, а 8,868 млрд долларов США - на импорт. За последний год экспорт вырос в 2 раза, а импорт - на 20,7%.

В итоге во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 17,376 млрд долларов. Это в 3,1 раза больше, чем годом ранее.