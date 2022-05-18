Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 3 раза

В январе-апреле этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 15 863,91 млн долларов США.

В январе-апреле этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 15 863,91 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 60,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года,

За прошедшие 4 месяца 11,823 млрд долларов внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, 4,041 млрд долларов - на импорт. За последний год экспорт увеличился на 85,8%, а импорт - на 14,5%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в 7,783 млрд долларов. Это в 2,7 раза больше, чем годом ранее.