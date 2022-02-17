Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в три раза

В январе этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 4,061 млрд долларов США.

В январе этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 4,061 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 68,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом месяце в структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 3,087 млрд долларов, на импорт - 0,975 млрд. За последний год экспорт увеличился на 90,1%, а импорт - на 23,7%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в 2,112 млрд долларов. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее.