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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось более чем вдвое

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось более чем вдвое В 2022 году Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 52 млрд 686 млн долларов США.
Бизнес
25 января 2023 г. 15:47
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось более чем вдвое

В 2022 году Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 52 млрд 686 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 55,4% больше, чем в 2021 году.

В структуре внешнеторгового оборота 38 млрд 147 млн долларов США пришлось на экспорт, а 14 млрд 540 млн долларов США - на импорт. За последний год экспорт вырос на 71,8%, а импорт - на 24,2%.

В конечном итоге положительное сальдо внешней торговли составило 23 млрд 607 млн долларов США. Это в 2,2 раза больше в годовом сравнении.

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Версия на английском языке Positive balance of Azerbaijan's foreign trade turnover more than doubles
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 2 dəfədən çox artıb

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