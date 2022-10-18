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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось более чем в 3 раза

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось более чем в 3 раза В январе-сентябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 39 млрд 814 млн долларов США.
Бизнес
18 октября 2022 г. 11:26
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось более чем в 3 раза

В январе-сентябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 39 млрд 814 млн долларов США.

Это на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В структуре внешнеторгового оборота 29 млрд 521 млн долларов США пришлось на экспорт, а 10 млрд 293 млн долларов США - на импорт. За последний год экспорт вырос в 2 раза, а импорт - на 23,4%.

В конечном итоге положительное сальдо внешней торговли составило 19 млрд 228 млн долларов США. Это в 3,1 раза больше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Positive balance of Azerbaijan's foreign trade turnover more than triples
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 3 dəfədən çox artıb

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