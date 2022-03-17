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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось более чем в 3 раза

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось более чем в 3 раза Позитивная динамика во внешнеторговых связях Азербайджана, достигнутая в прошлом году, продолжилась и в первые 2 месяца текущего года.
Бизнес
17 марта 2022 г. 16:35
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось более чем в 3 раза

Позитивная динамика во внешнеторговых связях Азербайджана, достигнутая в прошлом году, продолжилась и в первые 2 месяца текущего года.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, в январе-феврале этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 7,94 млрд долларов США. Это на 80,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедшие 2 месяца в структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 5,97 млрд долларов, на импорт - 1,97 млрд долларов. За последний год экспорт вырос в 2,1 раза, а импорт - на 23,3%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 4 млрд долларов. Это в 3,4 раза больше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Azerbaijan more than triples positive balance of foreign trade turnover
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 3 dəfədən çox artıb

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