Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось более чем в 3 раза

Позитивная динамика во внешнеторговых связях Азербайджана, достигнутая в прошлом году, продолжилась и в первые 2 месяца текущего года.

Позитивная динамика во внешнеторговых связях Азербайджана, достигнутая в прошлом году, продолжилась и в первые 2 месяца текущего года.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, в январе-феврале этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 7,94 млрд долларов США. Это на 80,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедшие 2 месяца в структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 5,97 млрд долларов, на импорт - 1,97 млрд долларов. За последний год экспорт вырос в 2,1 раза, а импорт - на 23,3%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 4 млрд долларов. Это в 3,4 раза больше, чем годом ранее.