Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось в 3,3 раза

15^25 В январе-июле этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $28 млрд 841,8 млн.

Как сообщает "Report" со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 7,25 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Из суммы внешнеторгового оборота $15 млрд 227 млн пришлось на экспорт, а $13 млрд 614,8 млн - на импорт. За последний год экспорт сократился на 5,4%, а импорт увеличился на 26,15%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1 млрд 612,2 млн, что в 3,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.