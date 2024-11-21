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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти втрое

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти втрое В январе-октябре текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 39 млрд 378,7 млн долларов США, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Бизнес
21 ноября 2024 г. 10:58
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти втрое

В январе-октябре текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 39 млрд 378,7 млн долларов США, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

На экспорт пришлось 22 млрд 742,3 млн долларов США, а на импорт - 16 млрд 636,4 млн долларов США. За последний год экспорт сократился на 22,5%, а импорт увеличился на 17,4%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 6 млрд 105,9 млн долларов, что в 2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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