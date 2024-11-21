Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти втрое

В январе-октябре текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 39 млрд 378,7 млн долларов США, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-октябре текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 39 млрд 378,7 млн долларов США, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

На экспорт пришлось 22 млрд 742,3 млн долларов США, а на импорт - 16 млрд 636,4 млн долларов США. За последний год экспорт сократился на 22,5%, а импорт увеличился на 17,4%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 6 млрд 105,9 млн долларов, что в 2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.