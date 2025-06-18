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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти в 4 раза

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти в 4 раза Азербайджан осуществил в январе-мае этого года торговые операции с зарубежными странами на 20 млрд 966 млн долларов США, что на 13,7% больше, чем за тот же период прошлого года.
Бизнес
18 июня 2025 г. 17:43
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти в 4 раза

Азербайджан осуществил в январе-мае этого года торговые операции с зарубежными странами на 20 млрд 966 млн долларов США, что на 13,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

11 млрд 1,1 млн долларов внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а 9 млрд 964,8 млн долларов - на импорт. За минувший год экспорт сократился на 1,2%, а импорт увеличился на 36,5%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1 млрд 36,3 млн долларов, что в 3,7 раза меньше, чем за тот же период прошлого года.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees drop in foreign trade turnover positive balance
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 4 dəfəyə yaxın azalıb

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