Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти в 3 раза

В январе-ноябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 43 млрд 109,55 млн долларов США, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-ноябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 43 млрд 109,55 млн долларов США, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

24 млрд 337,86 млн долларов США внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а 18 млрд 771,69 млн долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 22,8%, а импорт вырос на 18,7%.

В конечном итоге положительное сальдо внешнеторгового оборота составило 5 млрд 566,17 млн долларов, что в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.