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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти в 3 раза

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти в 3 раза В январе-ноябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 43 млрд 109,55 млн долларов США, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Бизнес
18 декабря 2024 г. 09:22
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти в 3 раза

В январе-ноябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 43 млрд 109,55 млн долларов США, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

24 млрд 337,86 млн долларов США внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а 18 млрд 771,69 млн долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 22,8%, а импорт вырос на 18,7%.

В конечном итоге положительное сальдо внешнеторгового оборота составило 5 млрд 566,17 млн долларов, что в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində müsbət saldo 3 dəfəyə yaxın azalıb

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