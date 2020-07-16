Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 9%

За последний год экспорт сократился на 23%, а импорт - на 28,9%

В январе-июне этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 12,7 миллиарда долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 25,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В структуре внешнеторгового оборота 7,7 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 5 миллиардов - на импорт. За последний год экспорт сократился на 23%, а импорт - на 28,9%.

В конечном итоге во внешней торговле сложилось положительное сальдо в 2,7 миллиарда долларов. Это на 9% меньше, чем годом ранее.