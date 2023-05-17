Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 6 процентов

В январе-апреле этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 17 млрд 883 млн долларов США.

В январе-апреле этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 17 млрд 883 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, что это на 12,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре внешнеторгового оборота 12 млрд 585 млн долларов США пришлось на экспорт, а 5 млрд 298 млн долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 6,45%, а импорт вырос на 31,1%.

В конечном итоге положительное сальдо внешней торговли составило 7 млрд 287 млн долларов. Это на 6,4% меньше, чем год назад.