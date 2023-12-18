Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 33%

В январе-ноябре этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 47 млрд 326 млн долларов США.

В январе-ноябре этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 47 млрд 326 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре внешнеторгового оборота за 11 месяцев на долю экспорта пришлось 31 млрд 513 млн долларов, а на долю импорта - 15 млрд 813 млн долларов.

За последний год экспорт сократился на 13,3%, а импорт вырос на 22,8%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 15 млрд 700 млн долларов. Это на 33,1% меньше, чем годом ранее.