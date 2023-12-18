О нас

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 33%

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 33% В январе-ноябре этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 47 млрд 326 млн долларов США.
Бизнес
18 декабря 2023 г. 17:28
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 33%

В январе-ноябре этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 47 млрд 326 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре внешнеторгового оборота за 11 месяцев на долю экспорта пришлось 31 млрд 513 млн долларов, а на долю импорта - 15 млрд 813 млн долларов.

За последний год экспорт сократился на 13,3%, а импорт вырос на 22,8%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 15 млрд 700 млн долларов. Это на 33,1% меньше, чем годом ранее.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Positive balance of Azerbaijan’s foreign trade decreases by 33%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində müsbət saldo 33 % azalıb

Самое читаемое

В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
12 декабря 2023 г. 15:46
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
15 декабря 2023 г. 13:59
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
Пентагон сможет потратить $100 млн до утверждения военного бюджета на 2024 год
Пентагон сможет потратить $100 млн до утверждения военного бюджета на 2024 год
12 декабря 2023 г. 15:27
В обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
ФотоВ обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
13 декабря 2023 г. 18:54
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС
14 декабря 2023 г. 12:05
Сахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
ФотоСахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
14 декабря 2023 г. 21:47
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
15 декабря 2023 г. 09:47
Полузащитник Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" переходит в немецкий клуб
16 декабря 2023 г. 01:35
Названы основные цели Руководства по дипломатическому протоколу
ФотоНазваны основные цели "Руководства по дипломатическому протоколу"
16 декабря 2023 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi