Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 26%

В январе-июле этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на 30 млрд 333 млн долларов США.

В январе-июле этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на 30 млрд 333 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За семь месяцев 20 млрд 777 млн долларов внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а 9 млрд 556 млн долларов - на импорт. За последний год экспорт сократился на 7,9%, а импорт вырос на 27,5%.

В конечном итоге положительное сальдо внешней торговли составило 11 млрд 220 млн долларов. Это на 25,6% меньше, чем год назад.