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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось более чем вдвое

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось более чем вдвое В январе-июле этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 26 млрд 892,121 млн долларов США, что на 11,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Бизнес
16 августа 2024 г. 12:35
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось более чем вдвое

В январе-июле этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 26 млрд 892,121 млн долларов США, что на 11,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), на экспорт пришлось 16 млрд 99 млн долларов США внешнеторгового оборота, на импорт - 10 млрд 793 млн долларов США.

За последний год экспорт сократился на 22,5%, а импорт вырос на 12,9%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 5 млрд 306 млн долларов, что в 2,1 раза меньше, чем год назад.

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