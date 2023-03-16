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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось более чем в два раза

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось более чем в два раза В январе-феврале этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 7 млрд 171 млн долларов США.
Бизнес
16 марта 2023 г. 16:45
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось более чем в два раза

В январе-феврале этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 7 млрд 171 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, что это на 9,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре двухмесячного внешнеторгового оборота 4 млрд 520 млн долларов США пришлось на экспорт, а 2 млрд 651 млн долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 24,3%, а импорт вырос на 34,4%.

В конечном итоге положительное сальдо внешней торговли составило 1 млрд 869 млн долларов. Это также в 2,1 раза меньше, чем год назад.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s positive balance on foreign trade sharply declines
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