Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось более чем на 40%

В январе этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 2,412 млрд долларов США.

В январе этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 2,412 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 15,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом месяце на экспорт пришлось 1,624 млрд долларов внешнеторгового оборота, а на импорт - 788 млн долларов. За последний год экспорт сократился на 23,8%, а импорт увеличился на 9,3%.

В конечном итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 837 млн долларов. Это на 40,6% меньше, чем в годовом сравнении.