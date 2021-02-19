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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось более чем на 40%

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось более чем на 40% В январе этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 2,412 млрд долларов США.
Бизнес
19 февраля 2021 г. 18:06
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось более чем на 40%

В январе этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 2,412 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 15,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом месяце на экспорт пришлось 1,624 млрд долларов внешнеторгового оборота, а на импорт - 788 млн долларов. За последний год экспорт сократился на 23,8%, а импорт увеличился на 9,3%.

В конечном итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 837 млн долларов. Это на 40,6% меньше, чем в годовом сравнении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 40%-dən çox azalıb

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