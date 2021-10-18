Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле удвоилось

В январе-сентябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 22 974,3 млн долларов США.

В январе-сентябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 22 974,3 млн долларов США.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете (ГТК), это на 24,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые 9 месяцев этого года на внешнюю торговлю пришлось 14,63 млрд долларов экспорта и 8,344 млрд долларов импорта. За последний год экспорт увеличился на 38,3%, импорт - на 6,7%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в 6,285 млрд долларов, что в 2,3 раза выше показателя 2020 года.