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Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле удвоилось

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле удвоилось В январе-сентябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 22 974,3 млн долларов США.
Бизнес
18 октября 2021 г. 11:07
Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле удвоилось

В январе-сентябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 22 974,3 млн долларов США.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете (ГТК), это на 24,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые 9 месяцев этого года на внешнюю торговлю пришлось 14,63 млрд долларов экспорта и 8,344 млрд долларов импорта. За последний год экспорт увеличился на 38,3%, импорт - на 6,7%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в 6,285 млрд долларов, что в 2,3 раза выше показателя 2020 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan more than doubles positive balance of foreign trade turnover
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində müsbət saldo 2 dəfədən çox artıb

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