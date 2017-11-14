Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 9 раз

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В течение января-октября этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 16 012,583 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 13,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Объем экспортных операций в годовом сравнении вырос на 25,8% - до 9 054,202 млн долларов, импорт - всего лишь на 382 тыс. долларов - до 6 958,381 млн долларов. В итоге, положительное сальдо внешнеторгового оборота увеличилось в 8,8 раза, до 2 095,821 млн долларов.